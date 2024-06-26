В Самарской области подрядчик сорвал ремонт детского лагеря

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Компания приобрела стройматериалы на 1 млн рублей, но не исполнила обязательств.

Сведения об ООО «Логика‑С» включены в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) из-за неисполненного договора на ремонт детского лагеря в Самарской области. Решение приняло Самарское УФАС. Об этом сообщает антимонопольный орган 26 июня 2024 года.

С соответствующим заявлением в надзорное ведомство обратилось управление градостроительства и ЖКХ Волжского района Самарской области. Проведенная проверка показала, что чиновники заключили с ООО «Логика‑С» контракт на ремонт кровли и капитальный ремонт ограждения в детском загородном стационарном оздоровительном центре «Волжанин». Работы должны были быть выполнены до 1 июня 2024 года, но этого не произошло. При этом компания успела закупить стройматериалы на 1 млн рублей.

В связи с невыполненным контрактом договор с подрядчиком был расторгнут в одностороннем порядке. На основании этого комиссия Самарского УФАС включила сведения об ООО «Логика‑С» в РНП на два года, пишет СитиТраффик.