В Самарской области осудили директора лагеря, где из окна выпала семилетняя девочка

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Красноярским районным судом Самарской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении директора детского оздоровительного лагеря, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Судом установлено, что директор детского лагеря не исполнила требования законодательства в части обеспечения безопасности строений и сооружений, предусматривающие установку ограничителей на оконных проемах. В результате в августе 2023 года 7-летняя девочка выпала из окна третьего этажа и получила повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Также судом удовлетворен иск прокурора Красноярского района о выплате пострадавшей компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.