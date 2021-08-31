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В Самарской области оштрафовали «коллекторов» на сумму свыше миллиона рублей

31 августа 2021 10:49
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В Самарской области оштрафовали «коллекторов» на сумму свыше миллиона рублей

С начала 2021 года работники Управления ФССП России по Самарской области в отношении «коллекторов» составили 38 протоколов об административном правонарушении. Общая сумма штрафов составила более 1,2 миллиона рублей. 

Управлением ФССП России по Самарской области от граждан принято к рассмотрению 673 жалобы на действия представителей «коллекторских» агентств и микрофинансовых организаций по возврату просроченной задолженности. По подтвердившимся фактам нарушений уполномоченными должностными лицами Управления составлены протоколы по ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»: 28 протоколов составлено в отношении микрофинансовых организаций и 10 — в отношении «коллекторов», состоящих в государственном реестре. 

Судами уже рассмотрено 30 дел об административном правонарушении с назначением  административных штрафов на общую сумму свыше 1,2 миллиона рублей. Основными нарушениями микрофинансовых организаций и «коллекторов» являются: превышение установленного количества звонков и смс-сообщений должникам и третьим лицам; психологическое давление, введение в заблуждение, взаимодействие без согласия должников с третьими лицами (родственниками, друзьями, знакомыми, коллегами), осуществление звонков и направление сообщений с номеров телефонов, зарегистрированных на других лиц.

    Граждане, столкнувшиеся с неправомерными действиями юридических лиц при возврате просроченной задолженности, могут обратиться в УФССП России по Самарской области через интернет-приемную на ведомственном сайте или направить письменное обращение по адресу: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, д. 17. 

    К обращению необходимо приложить информацию, подтверждающую нарушение прав, а именно СМС-сообщения, детализация звонков, письма, фотографии, аудио- и видеозаписи, а также иные материалы.    Если в ходе проверки подтверятся указанные в обращении факты, нарушители будут привлечены к административной ответственности по ст. 14.57 КоАП РФ. Данная статья предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере до пятисот тысяч рублей; на должностных лиц – до одного миллиона рублей или дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц – до двух миллионов рублей.

Теги: коллекторы судебные приставы

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