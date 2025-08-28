В Самарской области ограничили мобильный интернет из-за атаки БПЛА

202

Самарская область подверглась атаке беспилотников, работают силы ПВО, сообщил в Telegram губернатор Вячеслав Федорищев. В регионе «в целях безопасности граждан» введены ограничения в работе мобильного интернета. Господин Федорищев призвал не публиковать в соцсетях фото и видео с беспилотниками.

По данным Минобороны РФ, в течение ночи средства ПВО сбили 102 БПЛА над семью российскими регионами, в том числе 21 дрон — над Самарской областью. Ограничения для мобильного интернета из-за атак дронов регулярно вводят по всей России: аналогичные меры действовали в том числе в Крыму, Мурманской области и Забайкалье, пишет Коммерсантъ.