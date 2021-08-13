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В Самарской области один охотник случайно застрелил другого

13 августа 2021 10:31
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В Самарской области один охотник случайно застрелил другого

В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1957 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, 21 ноября 2020 года подозреваемый, участвовавший в коллективной охоте на территории одного из охотничьих угодий Сергиевского района Самарской области, после объявления о ее окончании, произвел не менее одного выстрела в сторону раненного животного, попав при этом в грудь мужчине, осуществлявшему загон. В результате действий обвиняемого потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает СУ СК РФ по Самарской области. 

Теги: СУ СК ЧП на охоте

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