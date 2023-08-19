Я нашел ошибку
Главные новости:
Ипотечный платеж в России вырастет более чем на 13%
Ипотечный платеж в России вырастет более чем на 13%
В Сызрани начальник участка ЖД перевел мошенникам свыше 1,5 млн рублей
В Сызрани начальник участка ЖД перевел мошенникам свыше 1,5 млн рублей
На полигоне Алабино в рамках форума «АРМИЯ-2023» прошли соревнования операторов FPV-дронов
На полигоне Алабино в рамках форума «АРМИЯ-2023» прошли соревнования операторов FPV-дронов
В Самарской области обрушился участок междугородней автодороги
В Самарской области обрушился участок междугородней автодороги
Стало известно о предстоящей индексации пенсии некоторым россиянам
Стало известно о предстоящей индексации пенсии некоторым россиянам
В рамках 3-й Самарской квартирной триеннале пройдет мастерская уличного искусства
В рамках 3-й Самарской квартирной триеннале пройдет мастерская уличного искусства
В Жигулевске задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков
В Жигулевске задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков
В Самаре открылся первый хакатон для творческих людей «Креатив на Волге»
В Самаре открылся первый хакатон для творческих людей «Креатив на Волге»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.4
-0.35
EUR 101.48
-0.7
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В рамках 3-й Самарской квартирной триеннале пройдет мастерская уличного искусства
Самарцев приглашают в зоопарк на День козы
«Яблочный фест» в Сергиевске приглашает друзей
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области обрушился участок междугородней автодороги

19 августа 2023 13:40
97
В Самарской области обрушился участок междугородней автодороги

Движение автотранспорта на обрушившемся участке временно остановлено.

О происшествии сообщает ГИБДД Самарской области.

По информации полиции, дорога обрушилась на трассе «Кинель– Богатое – Борское» на 3 км 550 м. Участок закрыт для движения легковых автомобилей.

Правоохранители направили легковой транспорт в сторону села Богатое в объезд через город Кинель. Представители ГИБДД Кинельского района обратились к автомобилистам с убедительной просьбой воздержаться от поездок на проблемном участке автодороги, пишет Обоз.инфо.

Грузовики и транзитный транспорт может следовать через автодорогу «Самара-Бугуруслан-Отрадное».

По сообщению ГИБДД, на месте происшествия работают дорожные службы, организовано дежурство экипажей ДПС. Сроки восстановления движения не указаны. В ГИБДД сообщают, что ограничения снимут сразу после устранения последствий обрушения.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Сегодня в Самаре состоится V Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя»
19 августа 2023  10:31
Сегодня в Самаре состоится V Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя»
177
Обновленный парк «Молодёжный» в Самаре почти готов принимать гостей
18 августа 2023  13:39
Обновленный парк «Молодёжный» в Самаре почти готов принимать гостей
713
Уже завтра в Самаре откроется хакатон для творческих людей
18 августа 2023  13:35
Уже завтра в Самаре откроется хакатон для творческих людей
346
Михаил Мишустин отметил качество модернизации производства самарского ОДК-Кузнецов.
17 августа 2023  17:36
В Самаре Премьер-министр Михаил Мишустин вместе с Дмитрием Азаровым побывал на заводе ОДК-Кузнецов
709
Михаил Мишустин прибыл в Самару
17 августа 2023  14:00
Михаил Мишустин прибыл в Самару
969
Весь список