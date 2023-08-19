В Самарской области обрушился участок междугородней автодороги

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Движение автотранспорта на обрушившемся участке временно остановлено.

О происшествии сообщает ГИБДД Самарской области.

По информации полиции, дорога обрушилась на трассе «Кинель– Богатое – Борское» на 3 км 550 м. Участок закрыт для движения легковых автомобилей.

Правоохранители направили легковой транспорт в сторону села Богатое в объезд через город Кинель. Представители ГИБДД Кинельского района обратились к автомобилистам с убедительной просьбой воздержаться от поездок на проблемном участке автодороги, пишет Обоз.инфо.

Грузовики и транзитный транспорт может следовать через автодорогу «Самара-Бугуруслан-Отрадное».

По сообщению ГИБДД, на месте происшествия работают дорожные службы, организовано дежурство экипажей ДПС. Сроки восстановления движения не указаны. В ГИБДД сообщают, что ограничения снимут сразу после устранения последствий обрушения.