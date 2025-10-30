Я нашел ошибку
«РКС-Самара» подвели итоги поливной кампании 2025 года
В Самаре состоится премьера спектакля о поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт»
У россиян заметили новую волну интереса к ретро-гаджетам
Сотрудники транспортной компании «Самара Авто Газ» награждены за добросовестный труд
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
В Кинельском районе ввели карантин из-за заболевания коров
Самолёт из Антальи совершил непредвиденную посадку в Самаре
Самарская молодёжь строит будущее АПК
В Самарской области обнаружены иностранцы, которые нарушили миграционное законодательство

30 октября 2025 10:55
136
В Самарской области обнаружены иностранцы, которые нарушили миграционное законодательство

В рамках работы по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства сотрудники Управления по вопросам миграции главного управления МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии посетили одно из предприятий, расположенное на территории Куйбышевского района города Самары и строительную площадку многоквартирного дома в Волжском районе.

Как сообщил начальник УВМ ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Денис Сафаров: «Сотрудники органов внутренних дел проверили порядка 40 иностранцев. С каждым из них проведена индивидуальная беседа о необходимости соблюдения требований законодательства Российской Федерации. По итогам проверки полицейскими выявлены 4 иностранных гражданина, осуществляющих трудовую деятельность без патента».

Правонарушителей, граждан одной из стран ближнего зарубежья,  доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении мужчин составлены административные протоколы за незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации.

Иностранные граждане прошли процедуры фото- и дактилоскопической регистрации. Кроме того, проведена тщательная проверка их возможной причастности к совершению других правонарушений и преступлений. Решается вопрос о выдворении правонарушителей за пределы Российской Федерации.

В настоящее время, решается вопрос о привлечении к административной ответственности недобросовестного работодателя, привлекшего к незаконной трудовой деятельности иностранных граждан на предприятии в Куйбышевском районе.

