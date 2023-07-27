В Самарской области обещают до 36 градусов жары

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Погода в регионе пошла на повышение градуса. Столбики термометров в четверг, 27 июля, поднимутся до отметки +36.

В Приволжском УГМС рассказали, что днем в регионе ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер подует с юго-запада со скоростью 8-13 м/с.



В ночные часы столбики термометров опустятся до отметок +17…+22 градуса. Ветер поменяет направление на юго-восточное и ослабнет. Осадки тоже сойдут на нет, пишет Сова.



По словам синоптиков, до конца рабочей недели ожидается преимущественно малооблачная сухая погода с высокими температурами воздуха. Из-за аномальной жары в Самарской области объявили желтый уровень опасности.