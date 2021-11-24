В Самарской области незаконно застрелили косуль

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20 ноября 2021 года должностными лицами Южного территориального отдела департамента проверена законность организации и проведения коллективной охоты на копытных животных (косуля) на территории закрепленного охотничьего угодья «Волжское» м.р.Волжский Самарской области.

В результате установлено, что по трем имевшимся у охотников разрешениям на добычу копытных животных (косуля) добыто 9 особей указанных животных, 6 из которых без разрешений на добычу охотничьих ресурсов и путевки. О происшедшем незамедлительно было сообщено в дежурную часть территориального отдела внутренних дел. С места происшествия изъята продукция охоты, а также 13 единиц охотничьего огнестрельного оружия. В настоящее время по данному факту правоохранительными органами проводится проверка на наличие либо отсутствие в действиях фигурантов признаков преступления, предусмотренного статьей 258 УК РФ.