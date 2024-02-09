В Самарской области нелегальных мигрантов искали с коптера

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В ходе рейдовых мероприятий на территории торговых объектов, расположенных на пр. Кирова и ул. Дальневосточной в Самаре, выявлено более 20 нарушений. Некоторые из правонарушителей, надеясь избежать наказания, попытались скрыться. Их действия в режиме реального времени фиксировались, в том числе с помощью беспилотного летательного аппарата. Так, в ходе проверки одного из складских помещений полицейские обнаружили женщину, которая спряталась среди ящиков с фруктами. Трое мужчин – работники другого рынка, приняли решение убежать, рассчитывая затеряться среди прохожих, однако полицейские при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области пресекли данные попытки. По итогам мероприятия составлено 9 протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ст.18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Решается вопрос о выдворении за пределы Российской Федерации 4 правонарушителей.

В результате проведенных мероприятий в территориальные органы МВД России Самарской области для разбирательств доставлено 232 человека. В ходе проверки документов установлено отсутствие отметок о постановке на воинский учет у 80 доставленных граждан РФ, у 5 иностранных граждан выявлено отсутствие патентов на осуществление трудовой деятельности на территории Самарской области. Остальным гражданам вручены повестки о необходимости явки в военные комиссариаты для постановки на воинский учет.

Сотрудники полиции обращают внимание на то, что профилактические мероприятия на территории областного центра проводятся на систематической основе. Обо всех фактах нарушения законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.