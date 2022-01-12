В Самарской области не допустили формирование экстремистской организации

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В конце 2021 года УФСБ совместно с УФСИН России по Самарской области не допущено формирование на территории ФКУ ИК-5 УФСИН России по Самарской области (далее – ИК-5) экстремистской организации.

Установлено, что осужденный в 2013 году по ч. 2 ст. 228 УК РФ уроженец Центральной Азии, гражданин России, содержащийся на момент задержания в ИК-5, организовал на территории исправительного учреждения деятельность сообщества, признанного Верховным судом РФ экстремистским.

Кроме того, для финансирования деятельности собщества злоумышленник под угрозой применения физической расправы осуществлял сбор денежных средств с других осужденных с целью дальнейшего перевода на подконтрольные ему банковские счета.

СУ СК России по Самарской области на основании переданных УФСБ и УФСИН России по Самарской области результатов оперативно-розыскных мероприятий в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ.