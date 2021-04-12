В Самарской области нашли нелегальные кроссовки и куртки

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В Сергиевском районе выявили факт реализации одежды и обуви с признаками контрафакта. Продажа осуществлялась в магазине, расположенном в селе Сергиевск. Владелец магазина 1993 года рождения не смог предоставить правоохранителям сертификаты качества на одежду и обувь.

Полицейские изъяли из магазина 129 единиц продукции, а именно куртки, ветровки, спортивные костюмы, футболки, трико и кроссовки с логотипами известных брендов.

По данному факту возбуждено административное расследование по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».

Сотрудники полиции напоминают, что контрафактом является товар, изготовленный с нарушением прав интеллектуальной собственности какого-либо лица.

Наказание за торговлю и изготовление контрафактной продукции, нарушение авторских прав предусмотрено ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав» и ст. 147 УК РФ «Нарушение изобретательских и патентных прав». Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщает облМВД.