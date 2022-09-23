В Самарской области Народный фронт остался недоволен ремонтом детской площадки и сквера

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Сквер строили три года, освоив более 44 млн рублей. Проведя контрольный мониторинг КГС, фронтовики возмутились количеству выявленных нарушений.

«Из раза в раз мы повторяем одно и то же: «смотрите, что вы принимаете у подрядчиков». На благоустройство этого сквера были потрачены колоссальные бюджетные деньги! Как можно было настолько сильно запустить? Нам государство даёт деньги, а мы строим, сносим, строим, сносим и так до бесконечности? Всего лишь один раз надо сделать на совесть и поддерживать в хорошем состоянии», - заявила член регионального штаба в Самарской области Екатерина Гудзима.

Главная претензия — нарушающий технику безопасности установленный комплекс предназначен для личного пользования, то есть на ней может играть один-два ребёнка в частном доме. Как этого не заметил «профессионал» застройщик — большой вопрос?

«2022-й год показал, что Самарская область пополнила статистику по детскому травматизму на игровых и спортивных площадках. А виной тому, несоблюдение требований безопасности ГОСТ, которые неоднократно были озвучены на мониторингах площадок», — отметила член регионального штаба Народного фронта Екатерина Гудзима.

Из других нарушений: горка из горючего материала, сломанные, только что установленные игровые элементы, не соблюдены зоны безопасности, опасно размещенные качели и разрушения антитравматического покрытия, утрата значительной части озеленения, отсутствие информационных стендов.

Эксперты Народного фронта обратились в региональное министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, к главе Волжского района, с требованием устранить выявленные нарушения в кратчайшие сроки.