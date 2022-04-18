в Самарской области на Волге обнаружили радужную воду

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Жители Самарской области были шокированы тем, какие следы оставляют речные волны на пляже правобережья Волги. По характерной расцветке они напоминают топливные разливы.

Удручающую и явно не природную аномалию обнаружили граждане, прогуливающиеся по пляжу в Подстёпках. Своим открытием самарцы поделились в социальных сетях. На выложенных кадрах заметно, как после оттока волны на песке вырисовываются разноцветные узоры. Подобные цветовые гаммы обычно можно наблюдать после разлива топлива.

Причина достоверно не известна. Но пользователи соцсетей сразу стали строить свои догадки.

"В нашей реке вся таблица Менделеева".

"Ну, так сколько транспорта потонуло за зиму."

"Можно подъезжать и заправляться."

Не исключено, что в воду попали продукты жизнедеятельности больших городов, скопившиеся в талом снеге. Сугробы вдоль улиц Самары, Тольятти и прочих муниципалитетов впитывали в себя не только природную грязь, но и выбросы транспорта. Также граждане предположили, что это может быть причиной массового замора рыбы, который периодически наблюдается на территории Самарской области. В частности, последний раз такое происшествие было зафиксировано рядом с селом Георгиевка, пишет ГТРК Самара.

Фото: vk.com/ СОБЫТИЯ ТОЛЬЯТТИ