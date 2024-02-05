В Самарской области на трассе произошло лобовое столкновение DAF и ВАЗ-2109

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4 февраля 2024 года на пункт связи пожарно-спасательного отряда № 37 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что на 903 км трассы М-5 «Урал» произошло дорожно-транспортное происшествие. Согласно плану прикрытия автомобильных дорог на территории Самарской области, незамедлительно к месту вызова был направлен расчет пожарно-спасательной части № 106 пожарно-спасательного отряда № 37 в составе 4 человек на одной единице техники. Также к месту происшествия были вызваны бригада скорой медицинской помощи и сотрудники полиции.

По прибытии к месту вызова было обнаружено - произошло лобовое столкновение двух автомобилей, DAF и ВАЗ-2109. Пожарные – спасатели провели сбор необходимой информации. Отключения аккумулятора не потребовалось: в результате столкновения у автомобиля ВАЗ снесло капот. Погибших нет, двое пострадавших были госпитализированы с места аварии с телесными повреждениями. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"