В Самарской области на частной ферме обнаружили очаг лейкоза крупного рогатого скота

Я нашел ошибку
Главные новости:
Алиханов: Литва не расширяла санкционный список по транзиту в Калининградскую область
Алиханов: Литва не расширяла санкционный список по транзиту в Калининградскую область
В Алексеевском районе Самарской области развернулись дорожные работы по нацпроекту
В Алексеевском районе Самарской области развернулись дорожные работы по нацпроекту
Сбер предложил бизнесу комплексное решение для онлайн-торговли
Сбер предложил бизнесу комплексное решение для онлайн-торговли
Засуха не даёт Франции заменить Украину на рынке зерна
Засуха не даёт Франции заменить Украину на рынке зерна
В Сызрани водитель сбил женщину и ее 3-летнего сына, которые передвигались на электросамокате
В Сызрани водитель сбил женщину и ее 3-летнего сына, которые передвигались на электросамокате
В Самарской губернии состоялось рабочее совещание по вопросу подготовки Молодежного форума ПФО «iВолга»
В Самарской губернии состоялось рабочее совещание по вопросу подготовки Молодежного форума ПФО «iВолга»
В Самарской области ищут девушку, пропавшую в прошлом году
В Самарской области ищут девушку, пропавшую в прошлом году
В Самаре молодая автомобилистка сбила подростка на электросамокате
В Самаре молодая автомобилистка сбила подростка на электросамокате
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.27
-1.87
EUR 62.05
-2.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится выездной показ Фестиваля уличного кино «Лучшее прошлых лет»
Экстремальный забег с препятствиями «Гонка Героев» в очередной раз пройдет в Самарской области
8 июля Самарский зоопарк отметит "Всероссийский день семьи"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области на частной ферме обнаружили очаг лейкоза крупного рогатого скота

11 июля 2022 10:35
118
В Самарской области на частной ферме обнаружили очаг лейкоза крупного рогатого скота

Департамент ветеринарии Самарской области издал приказ об установлении карантина в Красноармейском районе. Это связано с тем, что на частной ферме обнаружили очаг лейкоза крупного рогатого скота.

— На территории животноводческой фермы, расположенной в селе Колывань, — в радиусе километра. Ей присвоен статус эпизоотического очага, а также резервации по лейкозу, — говорится в приказе.

Лейкоз крупного рогатого скота — это хроническая инфекционная медленно протекающая болезнь опухолевой природы. Молоко больных коров содержит канцерогенные вещества, которые могут запустить опухолевый процесс у человека. Однако препятствием к заражению может стать межвидовой барьер. Также возбудитель погибает после термической обработки. Симптомы заболевания у человека медики не описывают. У животных же инкубационный период может длиться годами. Проявление симптомов начинается с ухудшения общего состояния, похудения до образования опухолей, паралича и гибели. Распространяют лейкоз инфицированные животные, которые представляют опасность на всех стадиях болезни. Вирус присутствует не только в крови, но и в молоке, во всех биологических жидкостях. Поэтому, чтобы остановить его распространение, объявляют карантин.

Инфицированных животных отправят на убой. Потом оставшихся животных снова проверят на вирус. И если результаты будут отрицательными, то ограничения снимут.

Это не первый случай лейкоза за 2022 год. Первый карантин установили в Красноярском районе. Затем под ограничительные мероприятия попали еще три фермерских хозяйства в Похвистневском и одно — в Волжском районе. Также очаг лейкоза выявили в Исаклинском районе и на территории сельхозпредприятия в Алексеевском районе, пишет 63.ру.

Фото: pxhere.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Алексеевском районе Самарской области развернулись дорожные работы по нацпроекту
11 июля 2022  12:40
В Алексеевском районе Самарской области развернулись дорожные работы по нацпроекту
36
В Самарской губернии состоялось рабочее совещание по вопросу подготовки Молодежного форума ПФО «iВолга»
11 июля 2022  12:06
В Самарской губернии состоялось рабочее совещание по вопросу подготовки Молодежного форума ПФО «iВолга»
89
Фестиваль в честь Дня семьи, любви и верности в Самаре: как это было
9 июля 2022  13:29
Фестиваль в честь Дня семьи, любви и верности в Самаре: как это было
754
С 10 по 12 июля максимальная температура воздуха в Самарской области ожидается до +33 С
9 июля 2022  13:22
С 10 по 12 июля максимальная температура воздуха в Самарской области ожидается до +33 С
769
Три проекта из Самарской области получат поддержку по итогам третьего специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив
9 июля 2022  10:13
Три проекта из Самарской области получат поддержку по итогам третьего специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив
2456
Весь список