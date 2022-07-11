В Самарской области на частной ферме обнаружили очаг лейкоза крупного рогатого скота

118

Департамент ветеринарии Самарской области издал приказ об установлении карантина в Красноармейском районе. Это связано с тем, что на частной ферме обнаружили очаг лейкоза крупного рогатого скота.

— На территории животноводческой фермы, расположенной в селе Колывань, — в радиусе километра. Ей присвоен статус эпизоотического очага, а также резервации по лейкозу, — говорится в приказе.

Лейкоз крупного рогатого скота — это хроническая инфекционная медленно протекающая болезнь опухолевой природы. Молоко больных коров содержит канцерогенные вещества, которые могут запустить опухолевый процесс у человека. Однако препятствием к заражению может стать межвидовой барьер. Также возбудитель погибает после термической обработки. Симптомы заболевания у человека медики не описывают. У животных же инкубационный период может длиться годами. Проявление симптомов начинается с ухудшения общего состояния, похудения до образования опухолей, паралича и гибели. Распространяют лейкоз инфицированные животные, которые представляют опасность на всех стадиях болезни. Вирус присутствует не только в крови, но и в молоке, во всех биологических жидкостях. Поэтому, чтобы остановить его распространение, объявляют карантин.

Инфицированных животных отправят на убой. Потом оставшихся животных снова проверят на вирус. И если результаты будут отрицательными, то ограничения снимут.

Это не первый случай лейкоза за 2022 год. Первый карантин установили в Красноярском районе. Затем под ограничительные мероприятия попали еще три фермерских хозяйства в Похвистневском и одно — в Волжском районе. Также очаг лейкоза выявили в Исаклинском районе и на территории сельхозпредприятия в Алексеевском районе, пишет 63.ру.

Фото: pxhere.com