В Самарской области на «АвтоВАЗе» тушили пожар

179

Пожарные ликвидировали возгорание на заводе "Автоваз" в городе Тольятти Самарской области, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Ранее в региональном главке МЧС сообщали, что в 13.21 мск получили информацию о пожаре на Южном шоссе, 36 в Тольятти, где расположен завод "Автоваз". Прибывшие подразделения установили, что горит формовочная линия на площади 37 квадратных метров. В 14.19 мск была объявлена локализация возгорания на площади 70 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности эвакуировано 20 человек. Инцидент не повлиял на работу предприятия, пишет РИА Новости.

"В 16.45 (15.45 мск) пожар ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства.