Я нашел ошибку
Главные новости:
В исправительном учреждении состоялось торжественное построение сотрудников. 
В ИК-26 УФСИН СО отметили день образования колонии
Сборная команда Самарской области завоевала серебряные медали.
В Москве завершился Кубок России по пляжному регби
За обслуживание Дворца спорта в Самаре заплатят 28,5 млн рублей
За обслуживание Дворца спорта в Самаре заплатят 28,5 млн рублей
В Самаре встретили в стенах Администрации официальную делегацию из города-партнера Бреста
В Самаре встретили в стенах Администрации официальную делегацию из города-партнера Бреста
В Самаре будут судить троих обвиняемых в сбыте поддельных банковских купюр
В Самаре будут судить троих обвиняемых в сбыте поддельных банковских купюр
Делегация Самарской области поздравила жителей Снежного с Днем освобождения Донбасса
Делегация Самарской области поздравила жителей Снежного с Днем освобождения Донбасса
Заботиться о любимых собаках Елизаветы II будет принц Эндрю
Заботиться о любимых собаках Елизаветы II предположительно будет принц Эндрю
Российские власти отказались от идеи включить товары всех брендов в список параллельного импорта.
Российские власти отказались от идеи включить товары всех брендов в список параллельного импорта
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.8
-0.38
EUR 60.7
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев ждут на фестивале «Время читать: Открытый космос» 10 и 11 сентября! 
Жители Тольятти получили призы от «ЭнергосбыТ Плюс»
 Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области на 2,7% снизилось количество киберпреступлений

9 сентября 2022 11:00
162
В Самарской области на 2,7% снизилось количество киберпреступлений

Борьба с киберпреступностью и телефонными мошенниками по-прежнему остается в приоритете работы правоохранительных органов.

По данным МВД России, в первом полугодии 2022 года общее число зарегистрированных преступлений снизилось. В списке и правонарушения, совершенные в киберпространстве, где выявить злоумышленника порой не просто.
Но гораздо проще, по словам специалистов, предупредить киберпреступление. По их мнению, жертвами кибербандитов чаще всего становятся чрезмерно доверчивые граждане, которые готовы выложить личную информацию незнакомцу.
При этом, если раньше жертвами мошенников как правило становились пожилые люди, то сейчас в зоне риска молодежь и люди среднего возраста, которые активно пользуются социальными сетями и приобретают товары и услуги на различных торговых интернет-площадках.
Одной из новых схем обмана является ситуация, когда в попытке завладеть данными и украсть деньги, мошенники представляются сотрудниками службы поддержки оператора сотовой связи. Позвонив абоненту, они пугают человека блокировкой номера. Для его сохранения ему якобы необходимо набрать определенную комбинацию цифр, которую будет диктовать лжесотрудник. 
Набор цифр подключает переадресацию звонков и смс на номера обманщиков, что позволяет им получить возможность управлять банковскими счетами дистанционно и красть деньги.
Популярной схемой обмана остаются звонки от якобы сотрудника банка с сообщением о блокировке карты. В списке и сомнительные СМС-сообщения с просьбой о помощи, с предложением пройти по ссылке и забрать какой-то выигрыш. 
Новые схемы мошенничества появляются регулярно. Нужно быть готовым к неожиданностям и с осторожностью относиться к просьбам незнакомых людей.
«С целью профилактики данного вида преступлений сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области на постоянной основе проводится работа с жителями и гостями региона. – рассказал начальник ОРМ УУР ГУ МВД России по Самарской области Виталий Буренков. - Полицейские доводят актуальную информацию, как обезопасить себя от действий злоумышленников. Размещаются профилактические материалы и памятки на информационных досках в многоквартирных домах. Профилактическая информация транслируется в общественном транспорте».
По данным ГУ МВД России по Самарской области за восемь месяцев 2022 года в регионе было зарегистрировано 2646 преступлений с использованием информационно телекоммуникационных технологий. 
По сравнению с периодом прошлого года их количество снизилось на 2,7 %. Всего же по стране наблюдается снижение в 8%. 
Задача каждого мошенника – воспользоваться эмоциональным состоянием, напугать и пробудить чувство опасности, заставить сочувствовать или пообещать серьезную выгоду.  Если незнакомый номер звонит или присылает смс, которое вызывает у вас такие чувства, будьте бдительны. 
Сотовые операторы рекомендуют отказаться от просьбы или проверить информацию на официальных источниках, или перед принятием решения просто посоветоваться с близкими.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров поставил задачу мобилизовать усилия для сохранения ритмичного строительства метро в Самаре
9 сентября 2022  12:48
Дмитрий Азаров поставил задачу мобилизовать усилия для сохранения ритмичного строительства метро в Самаре
249
В Самаре на улице Береговой будет временно ограничено движение транспорта
9 сентября 2022  11:41
В Самаре на улице Береговой будет временно ограничено движение транспорта
170
самарские аграрии наращивают производство с господдержкой
9 сентября 2022  11:05
Самарские аграрии наращивают производство с господдержкой
163
«Во благо земляков»: Дмитрий Азаров обсудил с руководителями НКО региона реализацию социальных проектов
8 сентября 2022  13:07
«Во благо земляков»: Дмитрий Азаров обсудил с руководителями НКО региона реализацию социальных проектов
1228
Самарцы бесплатно смогут посетить Парк дружбы народов
8 сентября 2022  10:07
Самарцы бесплатно смогут посетить Парк дружбы народов
373
Весь список