В Самарской области на 2,7% снизилось количество киберпреступлений

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Борьба с киберпреступностью и телефонными мошенниками по-прежнему остается в приоритете работы правоохранительных органов.

По данным МВД России, в первом полугодии 2022 года общее число зарегистрированных преступлений снизилось. В списке и правонарушения, совершенные в киберпространстве, где выявить злоумышленника порой не просто.

Но гораздо проще, по словам специалистов, предупредить киберпреступление. По их мнению, жертвами кибербандитов чаще всего становятся чрезмерно доверчивые граждане, которые готовы выложить личную информацию незнакомцу.

При этом, если раньше жертвами мошенников как правило становились пожилые люди, то сейчас в зоне риска молодежь и люди среднего возраста, которые активно пользуются социальными сетями и приобретают товары и услуги на различных торговых интернет-площадках.

Одной из новых схем обмана является ситуация, когда в попытке завладеть данными и украсть деньги, мошенники представляются сотрудниками службы поддержки оператора сотовой связи. Позвонив абоненту, они пугают человека блокировкой номера. Для его сохранения ему якобы необходимо набрать определенную комбинацию цифр, которую будет диктовать лжесотрудник.

Набор цифр подключает переадресацию звонков и смс на номера обманщиков, что позволяет им получить возможность управлять банковскими счетами дистанционно и красть деньги.

Популярной схемой обмана остаются звонки от якобы сотрудника банка с сообщением о блокировке карты. В списке и сомнительные СМС-сообщения с просьбой о помощи, с предложением пройти по ссылке и забрать какой-то выигрыш.

Новые схемы мошенничества появляются регулярно. Нужно быть готовым к неожиданностям и с осторожностью относиться к просьбам незнакомых людей.

«С целью профилактики данного вида преступлений сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области на постоянной основе проводится работа с жителями и гостями региона. – рассказал начальник ОРМ УУР ГУ МВД России по Самарской области Виталий Буренков. - Полицейские доводят актуальную информацию, как обезопасить себя от действий злоумышленников. Размещаются профилактические материалы и памятки на информационных досках в многоквартирных домах. Профилактическая информация транслируется в общественном транспорте».

По данным ГУ МВД России по Самарской области за восемь месяцев 2022 года в регионе было зарегистрировано 2646 преступлений с использованием информационно телекоммуникационных технологий.

По сравнению с периодом прошлого года их количество снизилось на 2,7 %. Всего же по стране наблюдается снижение в 8%.

Задача каждого мошенника – воспользоваться эмоциональным состоянием, напугать и пробудить чувство опасности, заставить сочувствовать или пообещать серьезную выгоду. Если незнакомый номер звонит или присылает смс, которое вызывает у вас такие чувства, будьте бдительны.

Сотовые операторы рекомендуют отказаться от просьбы или проверить информацию на официальных источниках, или перед принятием решения просто посоветоваться с близкими.