В Самарской области молодого мужчину сбила электричка

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Вечером во вторник, 12 января, в Самаре произошла трагедия на железнодорожных путях. На станции Толевая 1103 км электричка "Самара - Толевая" сбил 28-летнего самарца, об этом сообщили представители транспортной прокуратуры.

Как рассказал машинист электропоезда, мужчина и девушка 2004 года рождения пересекали железнодорожные пути в неположенном месте в 18:45. Было применено экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось - парень оказался под колесами состава и скончался до прибытия медиков. Девушка успела отбежать от железной дороги.

Отмечается, что безопасный переход через железнодорожные пути находился всего в 300 метрах от места трагедии.

16-летняя девушка не получила повреждений и отказалась от медицинской помощи. Сейчас представители транспортной прокуратуры проводят проверку по факту ЧП, сообщает ГТРК Самара.