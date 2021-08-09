В Самарской области молодая автомобилистка врезалась в дерево и перевернулась

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8 августа на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 14:45 в Красноярском районе. Девушка 1994 года рождения, которая привлекалась в текущем году 17 раз к административной ответственности за нарушения ПДД, из них 12- по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ (нарушение скоростного режима), двигалась на автомобиле «Chevrolet Cruze» по автодороге М5 «Урал» со стороны г. Самары в направлении г. Тольятти. По предварительной информации, она не выбрала безопасную скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль над управлением транспортным средством, нарушила правила расположения автомобиля на проезжей части, вследствие чего допустила съезд с дороги на правую обочину, после чего совершила наезд на дерево, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадала девушка-водитель автомобиля. Ей было назначено амбулаторное лечение.