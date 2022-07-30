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В Самарской области легковушка столкнулась с грузовиком, двое пострадавших

30 июля 2022 12:42
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В Самарской области легковушка столкнулась с грузовиком, двое пострадавших

29 июля на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 10 человек.

​Одно из ДТП произошло в 11 час. 20 мин. на 145 км автодороги «Самара-Большая Черниговка». 58-летний водитель, управляя автомобилем Лада Ларгус, двигаясь со стороны г. Самара в направлении с. Большая Черниговка, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, не уступил дорогу автомобилю, двигавшемуся по равнозначной дороге во встречном направлении, в результате чего допустил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, под управлением водителя 1991 года рождения. В результате ДТП водитель и 31-летний пассажир легкового автомобиля госпитализированы в лечебное учреждение.

Теги: ДТП

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