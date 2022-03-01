В Самарской области изъяли 91 единицу оружия и 959 патронов различного калибра

138

В Главном управлении МВД России по Самарской области подведены итоги комплексного оперативно-профилактического мероприятия, основная цель которого - предупреждение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.

Активное участие в нем приняли представители различных служб и подразделений органов внутренних дел: уголовный розыск, участковые уполномоченные полиции, подразделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков, ГИБДД, в тесном взаимодействии с сотрудниками Управления Росгвардии по Самарской области и УФСБ по Самарской области.

В период проведения мероприятия полицейские проверили более 2000 владельцев гражданского и охотничьего оружия, изъяли 91 единицу оружия и 959 патронов различного калибра, находящихся в незаконном обороте.

Органы предварительного следствия возбудили 25 уголовных дел по фактам незаконного хранения, изготовления, небрежного хранения и хищения оружия в отношении жителей Самарской области. Выявлено 64 нарушения, ответственность за которые предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.

Так, в ходе операции сотрудники уголовного розыска ОП № 21 Управления МВД России по городу Тольятти в квартире у местного жителя 1960 года рождения обнаружили и изъяли 44 патрона.

По результатам баллистической экспертизы установлено, что 16 патронов заводского изготовления, предназначенными для стрельбы из пистолетов конструкции Макарова (ПМ), Стечкина (АПС). Остальные патроны признаны экспертами военными патронами образца 1974 года заводского изготовления, предназначенные для стрельбы из нарезного автоматического огнестрельного оружия. Как выяснили сотрудники уголовного розыска, патроны подозреваемый незаконно приобрел в 1994 году, и хранил в квартире.

Кроме того, сотрудники уголовного розыска ОП № 23 Управления МВД России по городу Тольятти задержали местного жителя у которого при личном досмотре в присутствии понятых обнаружили и изъяли кастет, который согласно заключению эксперта, относится к категории холодного оружия ударно-раздробляющего действия.

Сейчас в отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

Сотрудники полиции напоминают, что граждане, добровольно сдавшие в полицию предметы, указанные в статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, освобождаются от уголовной ответственности, если в их действиях не содержится иного состава преступления. С порядком приема от населения незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств и взрывчатых веществ на возмездной основе можно ознакомиться здесь.