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В Самарской области из-за сухой погоды вводится запрет на посещение лесов

27 сентября 2024 11:59
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В Самарской области из-за сухой погоды вводится запрет на посещение лесов

В Самарской области установился высокий класс пожарной опасности в лесах (4-5 класс), поэтому министерством лесного хозяйства вводится запрет на посещение государственного лесного фонда региона. Он будет действовать в течение трех дней. Напомним, запрет минлесхоза действует только на территории лесничеств, и не затрагивает городские леса.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф:

- для граждан в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей;

- для должностных лиц от 60 тыс. до 90 тыс. рублей;

- для юридических лиц от 600 тыс. до 1 млн. рублей.

За уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога предусмотрена уголовная ответственность, если это повлекло значительный ущерб. Наказывается штрафом от 300 тыс. рублей и до лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

С начала пожароопасного сезона на территории региона произошло 23 лесных пожара общей площадью более 15 гектаров. Более 90% случившихся пожаров – неосторожное обращение человека с огнём.

Теги: Акценты В центре внимания

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