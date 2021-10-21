В Самарской области из-за гололеда сегодня столкнулись семь машин

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В четверг, 21 октября, в Самарской области на дороге, ведущей к аэропорту Курумоч около 10 часов утра произошло массовое ДТП. Видео появилось в социальных сетях.

На кадрах заметно, что на трассе, на расстоянии нескольких метров на разных сторонах дороги стоят с включенными аварийными огнями семь легковых автомобилей, которые получили различные повреждения. При этом очевидцы отмечают, что ДТП, скорее всего, произошло из-за гололеда.

Есть ли пострадавшие в аварии не сообщается, пишет ГТРК Самара.

Фото: vk.com/tltvip