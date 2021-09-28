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В Самарской области искали наркорастения

28 сентября 2021 10:41
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В Самарской области искали наркорастения

Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области приняли участие в межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2021». Мероприятие направлено на выявление и уничтожение незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, а также пресечение каналов поступления наркотических средств растительного происхождения в незаконный оборот.

По итогам проведенного мероприятия полицейские выявили 139 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения. Из них пять уголовных дела возбуждены за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства.

В ходе операции выявлено 445 административных правонарушения. Все нарушители привлечены к ответственности.

Во время проведения профилактической операции обнаружены и уничтожены 297 очагов дикорастущих наркосодержащих растений общей площадью более шести гектаров, физическим и юридическим лицам направлено 261 предписание на уничтожение очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений.

Из незаконного оборота изъято более 12 килограммов наркотических средств: маковая соломка, марихуана, гашиш, героин и наркосодержащие растения.

Так, в Кировском районе областного центра оперативники задержали жителя Кинельского района, выращивающего дома наркосодержащие растения. В ходе обыска, в жилище мужчины полицейские обнаружили и изъяли 12 кустов конопли и более 360 грамм её высушенных частей.

В Самаре полицейские, в ходе обыска в квартире, расположенной на улице Калинина, обнаружили и изъяли 78 свертков с героином массой около 300 грамм.

В Тольятти сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Тольятти совместно с коллегами из ГУНК МВД России изъяли из квартиры, расположенной в доме на улице 70 лет Октября, марихуану массой более двух килограмм.

         По данным фактам возбуждены уголовные дела.

         Работа по выявлению и пресечению фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения, будет продолжена.

 

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