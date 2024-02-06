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В Самарской области ищут жителя Похвистнево, который исчез в 2015 году

6 февраля 2024 12:27
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В Самарской области ищут жителя Похвистнево, который исчез в 2015 году

Сотрудники полиции продолжают розыск без вести пропавшего Терещенко Андрея Павловича 1988 года рождения, проживающего г. Похвистнево ул. Сенная д. 38, который 14 августа 2015 года уехал из дома в с. Подбельск Похвистневского района и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Приметы разыскиваемого: на вид 35 лет, рост 185 - 190 см, телосложение среднее, лицо по цвету белое, глаза голубого цвета, нос средний, прямой, рот средний, волосы на голове вьющиеся светло – русые, коротко стрижен, размер обуви 44.

Особые приметы: имеются шрамы от ожога на руках и на теле, на правом предплечье имеется татуировка «кельский узор».

Была одет: рубашка серого цвета с черными полосками, джинсы синего цвета, сланцы черные «Адидас». При себе имел сотовый телефон «Нокиа».

Всех, кто видел разыскиваемого или располагает информацией о его местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам группы розыска ОУР МО МВД России «Похвистневский»: 8(937)790-50-02, 8(937)795-55-49, дежурной части МО МВД России «Похвистневский» 8(84656)2-34-69, либо 112.

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