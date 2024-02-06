В Самарской области ищут жителя Похвистнево, который исчез в 2015 году

109

Сотрудники полиции продолжают розыск без вести пропавшего Терещенко Андрея Павловича 1988 года рождения, проживающего г. Похвистнево ул. Сенная д. 38, который 14 августа 2015 года уехал из дома в с. Подбельск Похвистневского района и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Приметы разыскиваемого: на вид 35 лет, рост 185 - 190 см, телосложение среднее, лицо по цвету белое, глаза голубого цвета, нос средний, прямой, рот средний, волосы на голове вьющиеся светло – русые, коротко стрижен, размер обуви 44.

Особые приметы: имеются шрамы от ожога на руках и на теле, на правом предплечье имеется татуировка «кельский узор».

Была одет: рубашка серого цвета с черными полосками, джинсы синего цвета, сланцы черные «Адидас». При себе имел сотовый телефон «Нокиа».

Всех, кто видел разыскиваемого или располагает информацией о его местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам группы розыска ОУР МО МВД России «Похвистневский»: 8(937)790-50-02, 8(937)795-55-49, дежурной части МО МВД России «Похвистневский» 8(84656)2-34-69, либо 112.