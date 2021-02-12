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Очевидцев просят обратиться в военный следственный отдел СК России по Самарскому гарнизону.

В Самарской области ищут свидетелей аварии, в которой погибло пять человек. Очевидцев просят обратиться в в военный следственный отдел СК России по Самарскому гарнизону по телефону 8 (846) 334-69-40.

Авария произошла в августе 2020 года на трассе "Самара-Волгоград". Столкнулись едущие навстречу друг другу "Лада Веста" и БМВ. В результате аварии погибла целая семья, которая ехала в отечественном автомобиле - родители и двое детей. Также погиб пассажир иномарки, ее водитель выжил.

Как стало известно в дальнейшем, погибшим в иномарке был 19-летний солдат-срочник, пишет Самара-КП.