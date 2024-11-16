В Самарской области ищут пропавшего в Сызранском районе мужчину

Я нашел ошибку
Главные новости:
Нужно один день подумать о покупке, чтобы понять, нужна ли она.
Финансовый консультант дала советы по осознанному и выгодному шопингу во время распродаж
Человек магического мышления верит в силу мыслей, следует суеверным ритуалам, обращает внимание на чёрную кошку, переходящую дорогу.
СОУНБ: психологи расскажут о влиянии суеверий на мышление человека
Врио министра здравоохранения региона отметил профессионализм сотрудников Самарской, Тольяттинской и областной станций скорой помощи.
Армен Бенян вручил награды представителям отрасли
Для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы привились порядка 60% жителей.
Более половины жителей Самарской области сделали прививки от гриппа
Скончалась актриса Светлана Светличная
Скончалась актриса Светлана Светличная
Спортсмены Самарской области поделились своим мнением по поводу проекта бюджета региона на 2025 год
Спортсмены Самарской области поделились своим мнением по поводу проекта бюджета региона на 2025 год
Жительница Жигулевска проникла в чужой двор под ограждением и похитила печь
Жительница Жигулевска проникла в чужой двор под ограждением и похитила печь
В Самарской области состоялись всероссийские соревнования по современному пятиборью
В Самарской области состоялись всероссийские соревнования по современному пятиборью
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 100
0.98
EUR 105.71
1.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской областной научной библиотеке состоится гала-концерт Марафона «Кошкинские Лиры»
Мероприятия Музея Рязанова в Самаре ко дню рождения Эльдара Рязанова
Поддержание национально-культурных традиций: в Самаре пройдет чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»м
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области ищут пропавшего в Сызранском районе мужчину

16 ноября 2024 11:27
322
В Самарской области ищут пропавшего в Сызранском районе мужчины

Сотрудники полиции продолжают розыск без вести пропавшего Петрова Юрия Модестовича, 1956 года рождения, жителя Белоглинского района Краснодарского края. В мае 2018 года из поселка Майоровское, Сызранского района он выходил на связь с родственниками. Дальнейшее местонахождение мужчины неизвестно.

Приметы без вести пропавшего: на вид 65 – 70 лет, рост 170 -175 см, среднего телосложения, волосы седые, лобные и височные залысины.

Особые приметы: на правом плече татуировка армейского типа в виде купола, на фаланге пальцев одной из рук татуировка в виде голубей.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: (8464) 33-38-66, 102. Конфиденциальность гарантирована.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре вернутся к теме Концепции развития исторического поселения
16 ноября 2024  11:42
В Самаре вернутся к теме Концепции развития исторического поселения
193
Губернатор Вячеслав Федорищев передал от Самарской области в зону СВО очередную партию спецтехники
16 ноября 2024  11:07
Губернатор Вячеслав Федорищев передал от Самарской области в зону СВО очередную партию спецтехники
191
Губернатор отметил, что краеугольным камнем исполнения бюджета, проект которого сегодня был принят в первом чтении, является кристальная чистота, открытость.
15 ноября 2024  21:42
«Время действовать, а не рассуждать»: глава региона Вячеслав Федорищев обратился к депутатам Самарской Губернской Думы
999
Временно исполнять полномочия Главы Самары будет Иван Носков
15 ноября 2024  12:46
Временно исполнять полномочия Главы Самары будет Иван Носков
490
Праздничный декор к Новому году: Самару украсят около 7 тысяч световых элементов
15 ноября 2024  11:01
Праздничный декор к Новому году: Самару украсят около 7 тысяч световых элементов
301
Весь список