В Самарской области ищут пропавшего в Сызранском районе мужчину

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Сотрудники полиции продолжают розыск без вести пропавшего Петрова Юрия Модестовича, 1956 года рождения, жителя Белоглинского района Краснодарского края. В мае 2018 года из поселка Майоровское, Сызранского района он выходил на связь с родственниками. Дальнейшее местонахождение мужчины неизвестно.

Приметы без вести пропавшего: на вид 65 – 70 лет, рост 170 -175 см, среднего телосложения, волосы седые, лобные и височные залысины.

Особые приметы: на правом плече татуировка армейского типа в виде купола, на фаланге пальцев одной из рук татуировка в виде голубей.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: (8464) 33-38-66, 102. Конфиденциальность гарантирована.