В Самарской области ищут пропавшего мужчину

170

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по тел. (8464) 33-38-66, 112 или в ближайший отдел полиции.

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение без вести пропавшего Петрова Юрия Модестовича - жителя Белоглинского района Краснодарского края 1956 года рождения. В мае 2018 года из поселка Майоровское Сызранского района он выходил на связь с родственниками. О дальнейшем его местонахождении ничего не известно.

Ориентировка с приметами мужчины направлена в службы и подразделения самарской полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации.

Приметы без вести пропавшего: на вид 65 – 70 лет, рост 170 -175 см, среднего телосложения, волосы седые, лобные и височные залысины.

Особые приметы: на правом плече татуировка в виде купола парашюта, на фаланге пальцев одной из рук татуировка в виде воркующих голубей.

Всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части МУ МВД России «Сызранское» 8 (8464) 33-38-66, либо 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантируется!