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В Самарской области ищут пропавшего мужчину

19 января 2022 11:40
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В Самарской области ищут пропавшего мужчину

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение без вести пропавшего Николаева Александра 1962 года рождения, который 8 января текущего года ушел из дома, расположенного по адресу с. Каменный Брод ул. 50 лет СССР, Челно-Вершинского района Самарской области и до настоящего момента его местонахождение не известно.

Ориентировка с приметами мужчины направлена в службы и подразделения самарской полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации. В настоящее время сотрудниками полиции осуществляется комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшего. Помощь в розыске мужчины оказывают представители добровольческого общественного объединения «Лиза Алерт».

Приметы: рост 165-170 см., худощавого телосложения, волосы короткие русого цвета, глаза черного цвета.

Особые приметы: над правой бровью шрам длинной 1,5 см, на обоих плечах имеются татуировки в виде лепестков.

Был одет: толстовка черного цвета с капюшоном, крутка коричневого цвета, короткие зимние сапоги черного цвета.

Документов при себе не имеет.

Всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонуам 8(846)51-22802,  8(846)51-22335, либо 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантируется!

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