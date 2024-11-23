Я нашел ошибку
Главные новости:
В Турции перестали принимать карты UnionPay Газпромбанка
В Турции перестали принимать карты UnionPay Газпромбанка
В Тольятти молодой автомобилист сбил 13-летнего пешехода
В Тольятти молодой автомобилист сбил 13-летнего пешехода
Около 80% самарцев регулярно перерабатывают
Около 80% самарцев регулярно перерабатывают
В Самаре иномарка сбила велосипедиста
В Самаре иномарка сбила велосипедиста
Правительство России решило ввести временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов.
Правительство России решило ввести временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов
В Самаре внесены изменения в процесс комплексного развития территории
В Самаре внесены изменения в процесс комплексного развития территории
В Самарской области ищут пропавшего мальчика
В Самарской области ищут пропавшего мальчика
В Самаре автобус №41 сбил женщину
В Самаре автобус №41 сбил женщину
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.58
1.9
EUR 107.43
1.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Новая галерея проведет открытую лекцию о творчестве русских художников для учащихся Самары
23-24 ноября в Самаре пройдет 12-й фестиваль животных из приютов
«Разговоры о важном»: СОУНБ приглашает на встречу с певицей Светланой Маловой
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области ищут пропавшего мальчика

23 ноября 2024 12:44
167
В Самарской области ищут пропавшего мальчика

Полицейскими разыскивается несовершеннолетний Данил Горбунов 2011 года рождения, житель села Усинское Сызранского района, который 21.11.2024 г. ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Сотрудники органов внутренних дел проверяют места возможного нахождения юноши. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей разыскиваемого, полицейские опрашивают знакомых мальчика, отрабатывают места возможного появления подростка.

Приметы: среднего телосложения, рост 168 см, темно русые волосы, серые глаза.

Был одет в темно синюю куртку с белым логотипом «найк» на спине, темные джинсы, коричневые кроссовки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 8 (8464) 33-38-66 или 102.  Также информацию можно сообщить по номеру телефона дежурного ОИиОС ГУ МВД России по Самарской области 89997010233.

Фото: облМВД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Глава региона подчеркнул: надо обеспечить максимальное качество вывоза мусора и порядок вокруг всех контейнерных площадок, быстро установить новые площадки, где это требуется.
22 ноября 2024  18:19
Вячеслав Федорищев обсудил с руководством АО «Экология» работу компании в качестве нового регоператора по обращению с ТКО
659
Губернатор Самарской области заявил, что члены регионального правительства теперь должны принимать присягу
22 ноября 2024  14:04
Губернатор Самарской области заявил, что члены регионального правительства теперь должны принимать присягу
498
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание комиссий Госсовета по направлениям «Промышленность» и «Технологическое лидерство»
22 ноября 2024  12:33
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание комиссий Госсовета по направлениям «Промышленность» и «Технологическое лидерство»
783
В Самаре отремонтируют фонтан на площади Героев 21 Армии
22 ноября 2024  12:03
В Самаре отремонтируют фонтан на площади Героев 21 Армии
296
Вячеслав Федорищев предложил Илье Сухих возглавить Тольятти
22 ноября 2024  11:17
Вячеслав Федорищев предложил Илье Сухих возглавить Тольятти
376
Весь список