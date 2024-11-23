В Самарской области ищут пропавшего мальчика

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Полицейскими разыскивается несовершеннолетний Данил Горбунов 2011 года рождения, житель села Усинское Сызранского района, который 21.11.2024 г. ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Сотрудники органов внутренних дел проверяют места возможного нахождения юноши. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей разыскиваемого, полицейские опрашивают знакомых мальчика, отрабатывают места возможного появления подростка.

Приметы: среднего телосложения, рост 168 см, темно русые волосы, серые глаза.

Был одет в темно синюю куртку с белым логотипом «найк» на спине, темные джинсы, коричневые кроссовки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 8 (8464) 33-38-66 или 102. Также информацию можно сообщить по номеру телефона дежурного ОИиОС ГУ МВД России по Самарской области 89997010233.

Фото: облМВД