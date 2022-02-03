В Самарской области ищут мужчину, который спас ребенка из-под поезда

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Как сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР, в Самарской области следователи выясняют обстоятельства травмирования на железной дороге 14-летней девочки.

По предварительной информации 31 января в 12.50 на 10-м километре перегона «Сызрань-Кашпир» грузовым поездом №2885 была травмирована 14-летняя девочка. Пострадавшая шла вдоль железнодорожных путей в наушниках и капюшоне, из-за чего не услышала приближение поезда и предупредительные сигналы машиниста.

«В последнее мгновение перед травмированием неизвестный мужчина в камуфляжной форме успел оттолкнуть ребенка в сторону, чем предотвратил смертельный исход. Машинист с целью избежать наезд применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако девочка все же была задета по касательной выступающими частями локомотива. Пострадавшая находится в больнице», — сообщает правоохранительное ведомство.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте устанавливают все обстоятельства и причины травмирования ребенка, готовится к назначению ряд экспертиз. Также следователи устанавливают личность мужчины, оказавшего помощь пострадавшей девочке (телефон для связи 8-846-3323215), пишет Обозрение.