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В Самарской области ищут девушку, пропавшую в прошлом году

11 июля 2022 11:50
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В Самарской области ищут девушку, пропавшую в прошлом году

В ноябре 2021 года уроженка Похвистнево ушла из дома и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение без вести пропавшей уроженки города Похвистнево 2002 года рождения, которая 25 ноября 2021 года примерно в 19 часов 00 минут ушла из дома, расположенного по адресу: г. Похвистнево, ул. Революционная, дом №-105. До настоящего времени о её местонахождении ничего не известно.

Ориентировка с приметами девушки направлена в службы и подразделения самарской полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации. В настоящее время сотрудниками полиции осуществляется комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшей.

Приметы: на вид 19 лет, рост 175 см, лицо ромбовидное, лоб средний, лоб скошенный, брови дугообразные, глаза карего цвета, нос средний прямой, размер обуви 42-43.

Была одета: шапка вязанная синего цвета, пуховик фиолетового цвета, брюки черного цвета, ботинки черного цвета.

Всех, кто видел девушку или располагает информацией о её местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам группы розыска ОУР МО МВД России «Похвистневский»: 8(937)790-50-02дежурной части МО МВД России «Похвистневский» 8 (84656) 2-34-69, либо 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантируется!

 

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