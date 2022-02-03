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В Самарской области инспектор ДПС помог водителю, которому стало плохо за рулем

3 февраля 2022 12:51
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В Самарской области инспектор ДПС помог водителю, которому стало плохо за рулем

В ходе мониторинга социальных сетей была выявлена публикация, в которой 35-летний житель Тольятти благодарит сотрудника ДПС ГИБДД УМВД России по городу Тольятти, который пришел к нему на помощь - довез в почти бессознательном состоянии на патрульном автомобиле в лечебное учреждение и передал медицинским работникам.

26 января, примерно в 13:00, инспектор ДПС отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Тольятти старший лейтенант полиции Сергей Демский заметил остановившийся на обочине кольцевой развязки Южного шоссе и улицы Полякова автомобиль «Лада Ларгус». Водитель легковушки, увидев патрульный автомобиль, подал дорожному полицейскому знак аварийным сигналом.

Полицейский незамедлительно отреагировал и остановился. Выяснилось, что у водителя резко ухудшилось его самочувствие, и он вызвал бригаду скорой медицинской помощи, но состояние стремительно ухудшалось. Тольяттинец понял, что самостоятельно не доедет, поэтому остановился и решил попросить помощи у сотрудника ДПС.  

Старший лейтенант полиции помог водителю припарковать, пересадил в патрульный автомобиль и отвез его в приемное отделение городской больницы № 5, передав медицинским работникам, которые оказали ему медицинскую помощь. После этого Сергей Демский вернулся к несению службы.

«Побольше бы таких Людей и еще раз спасибо», – отметил в своем обращении благодарный тольяттинец.

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