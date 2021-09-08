В Самарской области иномарка столкнулась с КАМАЗом

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7 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых 11 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло на территории Нефтегорского района района. Водитель 1962 года рождения, управляя автомобилем «TOYOTA COROLA» , осуществляя движение по автодороге «Самара - Оренбург –Дмитриевка» на 2 километре не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, вследствие чего допустил столкновение с автомобилем «КАМАЗ 587912» под управлением мужчины 1978 года рождения. В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения, бригадой скорой помощи доставлен в больницу.