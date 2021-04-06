Я нашел ошибку
Главные новости:
Мужчине грозит штраф за шашлык на балконе
Мужчине грозит штраф за шашлык на балконе
Самарские школьники помогут ценным отходам обрести вторую жизнь
Самарские школьники помогут ценным отходам обрести вторую жизнь
В Самарской области более 80% призывников по состоянию здоровья готовы к службе в армии
В Самарской области более 80% призывников по состоянию здоровья готовы к службе в армии
ЖД-станции 135 км в Самарской области будет присвоено имя Валерия Грушина
ЖД-станции 135 км в Самарской области будет присвоено имя Валерия Грушина
Прокуратура ведет проверку крупного пожара в ангарах в Кинеле
Прокуратура ведет проверку крупного пожара в ангарах в Кинеле
В Самарской области горел второй склад с начала года
В Самарской области горел второй склад с начала года
НОЦ Инженерия будущего провёл в Самаре онлайн-конференцию Открытый разговор о науке и университетах
НОЦ «Инженерия будущего» провёл в Самаре онлайн-конференцию «Открытый разговор о науке и университетах»
Алиментщица из Самарской области проведет 50 часов за обязательными работами
Алиментщица из Самарской области проведет 50 часов за обязательными работами
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.61
0.54
EUR 90
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня в Самаре проходит первый субботник по благоустройству города
«Почему Самара – космическая?»: рассказали в детском технопарке «Кванториум – 63 регион»
Самарских ребят приглашают в зоопарк на квест «Животные – покорители космоса»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Самарской области горел второй склад с начала года

6 апреля 2021 11:18
111
В Самарской области горел второй склад с начала года

По словам очевидцев, в обоих случаях пожар сопровождался взрывом.

5 апреля в Кинеле около половины седьмого вечера загорелся ангар на улице Промышленной, 13. Внутри него находится производство изделий из автомобильных покрышек, сообщает облМЧС. Площадь горения составила порядка 200 квадратных метров, но вскоре выросла до 1200 «квадратов». Пламя тушили 60 сотрудников МЧС и 17 единиц спецтехники, в числе которой – пожарный поезд. По словам очевидцев, во время пожара был слышен взрыв. Также очевидцы рассказывали, что из-за взрыва ангар частично обрушился. О погибших пока сведений нет, пострадал один человек – сотрудник предприятия. По данным сервиса Google Maps, по этому адресу может находиться и склад Средневолжской логистической компании.

Напомним, в феврале произошел пожар на другом складе, правда, не в Кинеле, а в Самаре. На улице Дальневосточной, 2а взорвался газовый баллон в помещении, где фасовали восточные сладости. Внутри находилась женщина, которая, к сожалению, погибла. По этому случаю правоохранители завели уголовное дело. Под подозрение попал индивидуальный предприниматель, пишет Засекин

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самарской области более 80% призывников по состоянию здоровья готовы к службе в армии
6 апреля 2021  11:59
В Самарской области более 80% призывников по состоянию здоровья готовы к службе в армии
Экология
48
Почти 3,5 тысяч работников планируют сократить в Самарской области
6 апреля 2021  10:41
Почти 3,5 тысяч работников планируют сократить в Самарской области
Экономика региона
100
Большое значение уделено созданию современной инфраструктуры для занятий футболом.
5 апреля 2021  16:21
Губернатор Дмитрий Азаров заключил с РФС и Минспорта РФ соглашение о развитии футбола в регионе
Спорт в регионе
334
В Самарскую область поступила новая партия противоковидной вакцины ГамКовидВак
5 апреля 2021  14:00
В Самарскую область поступила новая партия противоковидной вакцины ГамКовидВак
Здравоохранение
419
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
5 апреля 2021  13:34
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
407
Весь список