В Самарской области горел второй склад с начала года

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По словам очевидцев, в обоих случаях пожар сопровождался взрывом.

5 апреля в Кинеле около половины седьмого вечера загорелся ангар на улице Промышленной, 13. Внутри него находится производство изделий из автомобильных покрышек, сообщает облМЧС. Площадь горения составила порядка 200 квадратных метров, но вскоре выросла до 1200 «квадратов». Пламя тушили 60 сотрудников МЧС и 17 единиц спецтехники, в числе которой – пожарный поезд. По словам очевидцев, во время пожара был слышен взрыв. Также очевидцы рассказывали, что из-за взрыва ангар частично обрушился. О погибших пока сведений нет, пострадал один человек – сотрудник предприятия. По данным сервиса Google Maps, по этому адресу может находиться и склад Средневолжской логистической компании.

Напомним, в феврале произошел пожар на другом складе, правда, не в Кинеле, а в Самаре. На улице Дальневосточной, 2а взорвался газовый баллон в помещении, где фасовали восточные сладости. Внутри находилась женщина, которая, к сожалению, погибла. По этому случаю правоохранители завели уголовное дело. Под подозрение попал индивидуальный предприниматель, пишет Засекин