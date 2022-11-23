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В Самарской области горел склад зерна

23 ноября 2022 12:19
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В Самарской области горел склад зерна

Крупное ЧП случилось в Безенчукском районе.

Как сообщает, ГУ МЧС России по Самарской области, вчера, 22 ноября, в 21:15 поступило сообщение о пожаре «в складском помещении по адресу: м.р. Безенчукский, 160 метров северо-восточнее н.п. Рузановский».

Спустя час был объявлен повышенный ранг вызова — Пожар №2. Прибывшие на место происшествия экстренные службы увидели, что горит кровля склада и зерно внутри него. Площадь пожара составляет 900 кв. метров.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Для тушения пожара были привлечены 62 человека и 24 единицы техники, в том числе 27 человек, девять единиц техники от МЧС России, пишет Обозрение.

Ликвидировать пожар удалось лишь в 09:05 мск 23 ноября на площади 900 кв. метров. «Ситуация на контроле Главного управления», — заявили в ведомстве.

Теги: Пожар

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