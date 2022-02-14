В Самарской области гонщик получил серьезные травмы на Чемпионате мира по спидвею

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В Тольятти в эти выходные проходил личный Чемпионат мира по спидвею 2022. В воскресенье, 13 февраля, без серьезных последствий не обошелся заезд гонщика СК "Мега Лада" Ивана Хужина.

Так, в сети появилось видео момента падения гонщика. Случился инцидент во втором финале. На кадрах видно, как гряда мотоциклистов стартует, делает один круг, после этого один из них ударяется об борт трека и несколько раз переворачивается. Молодой человек не смог самостоятельно покинуть мотостадион. Ему потребовалась помощь медиков.

В сети пользователи предположили, что авария произошла из-за неисправности мотора мотоцикла другого гонщика. Болельщики уверены, что впереди едущего Дмитрия Хомицевича подвел мотоцикл.

"У Димы встал мотор и у него началась сильная остановка мотоцикла, а Ваня ехал на всем ходу за ним и не было возможности быстро среагировать" - комментируют пользователи. "Ваня как раз-таки среагировал. был вариант с тюками или таранить в спину Диму. Ваня попытался уйти в тюки" - защищают юниора болельщики.

Спортсмену оказали медицинскую помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает, пишет ГТРК Самара.