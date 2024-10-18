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В Самарской области главный механик фиктивно трудоустраивал слесарей

18 октября 2024 12:50
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В Самарской области главный механик фиктивно трудоустраивал слесарей

В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области выявлен и задокументирован факт хищения бюджетных средств.

Установлено, что главный механик одного из высших учебных заведений региона фиктивно трудоустроил несколько лиц на должности слесарей-сантехников. При этом данные сотрудники фактически своих должностных обязанностей не осуществляли, рабочие места не посещали. За период с 2003 года по июнь 2022 года подозреваемый обратил в свою пользу более 14 млн рублей.

На основании переданных УФСБ материалов Октябрьским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Самарской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигуранта уголовного дела, а также причастных лиц.

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