В Самарской области двое местных жителей пострадали в драке с иностранцами

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На днях в социальных сетях появилась информация о том, что двое мужчин были жестоко избиты, пишет Сова.

ЧП произошло в селе Борском. Как сообщили в следственном комитете региона, местные жители пытались разнять драку, которую устроили иностранцы, но в результате сами сильно пострадали от их рук. С множественными ранениями их доставили в больницу.

Сейчас решается вопрос о передаче уголовного дела из полиции в ведомство. Доклад о ходе производства будет доведен до председателя СК России Александра Бастрыкина.

Ранее в Самаре иностранцы напали на депутата Госдумы Михаила Матвеева.