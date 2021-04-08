В Самарской области директора будут судить за гибель рабочего

84

В Красноярском районе завершилось расследование уголовного дела в отношении и. о. начальника асфальтобетонного завода. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Несчастный случай произошел в апреле прошлого года. Рабочие демонтировали винтовую емкость для разогрева битума. Из-за несоблюдения техники безопасности произошла разгерметизация, выброс битума и распаленных паров.

В результате пострадали трое рабочих. Люди получили ожоги разной степени тяжести. Один человек погиб от полученных травм.

— Уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть» с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, — сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Пожары и несчастные случаи на предприятиях, к сожалению, не редкость. Недавно в Кинеле случился крупный пожар. Камеры видео наблюдения сняли момент взрыва. В результате происшествия тогда пострадал работник предприятия, пишет 63.ру.