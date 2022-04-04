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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области четверо погибли в ДТП, включая двоих детей

4 апреля 2022 09:24
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В Самарской области четверо погибли в ДТП, включая двоих детей

В воскресенье, 3 апреля, в Сергиевском районе Самарской области произошло смертельное ДТП, которое унесло жизни сразу четырех человек, двое из которых - несовершеннолетние. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Так, водитель отечественного автомобиля "Лада Приора" двигался по автодороге М-5 Урал в сторону Самары и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с большегрузом "SCANIA". В результате водитель и пассажиры отечественной легковушки скончались на месте до приезда скорой помощи. 

На месте работают представители правоохранительных органов и спасательных служб. На данный момент сотрудники полиции устанавливаются причины и детали аварии, пишет ГТРК Самара. 

Фото:  ГУ МВД РФ по Самарской области

Теги: ДТП

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