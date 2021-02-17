В Самарской области бывший муж не давал жене ставить машину в гараж

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Судебные приставы помогли гражданке получить от бывшего супруга ключи от выездных ворот гаража.

После развода бывший супруг решил сменить замок от выездных ворот на гараже, который находился на территории земельного участка рядом с жилым домом. Бывшая супруга из-за смены замка не могла парковать автомобиль в гараже. Она обратилась в суд с заявлением. Рассмотрев материалы дела, принято решение об обязании гражданина передать ключи от общих выездных ворот.

В отделении судебных приставов Безенчукского района Самарской области в отношении мужчины возбудили соответствующее исполнительное производство. Должника предупредили о последствиях не исполнения решения суда и дали срок для выполнения. Однако в срок для добровольного исполнения решения суда житель Самарской области ключи бывшей супруге не передал.

Судебным приставом-исполнителем в отношении должника вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей в соответствии со ст. 112 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и требование об исполнении решения суда. Только после этого должник передал бывшей супруге ключи от общих выездных ворот.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.