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В Самарской области будут судить тренера, который несколько раз ударил подростка во время футбольного матча

8 февраля 2024 18:28
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15-летнему игроку был причинен легкий вред здоровью.

Богатовским межрайонным следственным отделом Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении тренера спортивной школы, обвиняемого по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений".

"20 мая 2023 года обвиняемый, находясь на футбольном поле спортивного комплекса, расположенного в городе Нефтегорске, в ходе осуществления им судейства матча между командами Борского и Кинельского районов Самарской области при проведении юношеского футбольного турнира, нанес не менее трех ударов в область туловища и головы 15-летнему игроку команды Борского района, причинив ему легкий вред здоровью" - сообщили в пресс-службе СУ СКР Самары.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:   pxhere.com

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