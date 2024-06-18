В Самарской области большегруз DAF съехал в кювет

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17 июня в 14 часов 23 минуты диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 334 километре автодороги Казань- Буинск- Ульяновск, подъезд к городу Самара.

Оперативно на место вызова выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 137 Отряда №49 в количестве 3 человек личного состава на пожарной автоцистерне. На место происшествия также прибыли сотрудники территориальной Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

На месте было установлено, что грузовое транспортное средство DAF совершило съезд в кювет с дорожного полотна с последующим наездом на препятствие. Личный состав пожарно-спасательной части провел аварийно-спасательные мероприятия, в том числе и отключение аккумуляторной батареи.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"