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В Самарской области большегруз DAF съехал в кювет

18 июня 2024 11:26
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В Самарской области большегруз DAF съехал в кювет

17 июня в 14 часов 23 минуты диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 334 километре автодороги Казань- Буинск- Ульяновск, подъезд к городу Самара.
Оперативно на место вызова выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 137 Отряда №49 в количестве 3 человек личного состава на пожарной автоцистерне. На место происшествия также прибыли сотрудники территориальной Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.
На месте было установлено, что грузовое транспортное средство DAF совершило съезд в кювет с дорожного полотна с последующим наездом на препятствие. Личный состав пожарно-спасательной части провел аварийно-спасательные мероприятия, в том числе и отключение аккумуляторной батареи.
По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: ДТП

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