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В Самарской области больше пяти часов тушили крупный пожар на дачах

19 апреля 2021 10:36
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В Самарской области больше пяти часов тушили крупный пожар на дачах

В воскресенье, 18 апреля, в Волжском районе разыгрался природный пожар. Как сообщили местные жители, сначала загорелась трава, потом огонь перекинулся на дачи. Очевидцы сняли видео.

По словам представителей ГУ МЧС России по Самарской области, в оперативные службы информация о пожаре поступила в 12:34.

— Пожар произошел в дачном массиве СНТ «Нефтяник». Пламя охватило 9 дачных строений (деревянные дачные дома и надворные постройки) на общей площади 100 кв. метров и сухую траву на площади 400 кв. метров. Горение дач и травы локализовано, — рассказали в МЧС.

К счастью, в результате пожара погибших и пострадавших нет. Для тушения огня привлекли 38 человек и 15 единиц техники, пише 63.ру. Пожарные более пяти часов боролись с огнем.

— Просим владельцев дачных участков не сжигать сухую траву и не разводить открытый огонь. Последствия могут быть очень трагичными! Под угрозой ваши дачные дома, участки, хозяйственные постройки, — отметили представители МЧС.

По словам пожарных, за последние дни количество природных пожаров резко выросло. Причиной стала аномальная для апреля жара. На следующей неделе в регионе ожидают похолодание.

Автор видео: Олег Слеб / vk.com

Фото: скрин видео.

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