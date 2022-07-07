В Самарской области автоинспекторы помогли водителю потушить автомобиль

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Благодаря решительным действиям полицейских удалось избежать тяжких последствий и предотвратить трагедию.

В Тольятти инспектора ДПС городского батальона ДПС ГИБДД лейтенант полиции Николай Семкин и сержант полиции Евгений Кокшаров во время патрулирования на улице Мира заметили стоящий на обочине автомобиль «ВАЗ 2114», из-под капота которого шел дым.

Владелец транспортного средства пояснил инспекторам, что самостоятельно потушить огонь не может. Автоинспекторы, незамедлительно передали сигнал о происшествии в дежурную часть и приступили к ликвидации очага возгорания. Совместными усилиями они помогли водителю потушить автомобиль до прибытия пожарных.

Водитель автомобиля искренне поблагодарил полицейских за неравнодушие и своевременно оказанную ему помощь.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки автомобиля.