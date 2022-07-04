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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области алиментщик продал арестованный телефон

4 июля 2022 10:12
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В Самарской области алиментщик продал арестованный телефон

Мужчина, задолжавший 11-летней дочери 94 тысячи рублей, продал арестованный в счет долга судебными приставами мобильный телефон. После привлечения к уголовной ответственности за продажу арестованного смартфона алиментщик трудоустроился.  

Мужчина, обязанный решением суда выплачивать алименты в пользу своей несовершеннолетней дочери в размере ¼ всех видов заработка, не исполнял требования служителей Фемиды, за что в отношении него судебные приставы Красноярского района Самарской области и возбудили исполнительное производство. 

В ходе беседы с должником, сотрудник Службы пояснил ему, что уклонение от решения суда только усугубляет его положение. Однако мужчина затягивал с трудоустройством, а ведь стабильный заработок помог бы ему рассчитаться с долгом и в дальнейшем финансово помогать своей дочери. 

В ходе совершения исполнительных действий судебный пристав-исполнитель выехал по месту проживания отца-алиментщика и произвел арест принадлежащего ему мобильного телефона. Арестованное имущество было оставлено на ответственное хранение владельцу, который был осведомлен сотрудником Службы об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту, либо подлежащего конфискации». 

Однако эта мера наказания не напугала мужчину и через неделю он продал свой телефон, желая тем самым улучшить свое материальное положение. Через два дня после совершения сделки судебный пристав-исполнитель выехала по месту проживания должника, чтобы проверить сохранность арестованного имущества. Сотрудником Службы был составлен акт невозможности взыскания мобильного телефона. За совершенное деяние мужчину привлекли к уголовной ответственности и назначили наказание в виде 160 часов обязательных работ.

Привлечение к уголовной ответственности побудило мужчину осознать, что ребенок нуждается в стабильном перечислении денежных средств. В результате должник официально трудоустроился рабочим в ЖКХ.

Теги: Судебные приставы

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