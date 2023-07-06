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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В самарской новостройке из-за недоделки промерзала стена

6 июля 2023 10:16
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В самарской новостройке из-за недоделки промерзала стена

Судебные приставы Октябрьского района г. Самары обязали застройщика устранить нарушения в квартире, допущенные при строительстве многоквартирного дома в соседней области.

Жительница соседнего региона приобрела жилплощадь на втором этаже многоквартирного дома. Однако жизнь на новом месте была омрачена допущенными застройщиком нарушениями. Оказалось, что в детской комнате промокает и промерзает стена, в углу образовывается плесень и во всей квартире недопустимо холодные полы. Женщина обратилась к застройщику с требованием исправить ошибки, допущенные при строительстве дома, однако он недостатки в полном объеме не устранил. В результате женщина обратилась с исковым заявлением в суд, в котором просила застройщика исправить все выявленные нарушения.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал ненадлежащее исполнение застройщиком обязательств при строительстве многоквартирного жилого дома и обязал его безвозмездно провести работы по утеплению тамбура в местах, где отсутствует утеплитель согласно проекту.

На основании исполнительного документа в отделении судебных приставов Октябрьского района г. Самары было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав уведомил об этом представителей компании, а также разъяснил последствия неисполнения решения суда в добровольный срок.

В связи с тем, что должник-организация требования не исполнял судебный пристав-исполнитель вынес в отношении него постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей и вручил очередное требование об исполнении решения суда.

После принятых сотрудником Службы мер должник приступил к работам, исправил имеющиеся нарушения и утеплил тамбур.

Теги: Судебные приставы

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