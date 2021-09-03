В Самаркой области устанавливают пострадавших от деятельности инвестиционной компании «Финико»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Каждый восьмой автомобиль угоняется на парковке или стоянке
Каждый восьмой автомобиль угоняется на парковке или стоянке
Регистрация бизнеса без визита в налоговую теперь доступна более чем в 5700 офисах Сбера
Регистрация бизнеса без визита в налоговую теперь доступна более чем в 5700 офисах Сбера
Младенческая смертность в Самарской области остается одной из самых высоких в ПФО
Младенческая смертность в Самарской области остается одной из самых высоких в ПФО
В Минздраве не поддерживают отмену масочного режима
В Минздраве не поддерживают отмену масочного режима
Кирилл Истомин: В следующем году 50 % управленческих решений в регионах РФ будут приниматься на основе данных ЦУР
Кирилл Истомин: В следующем году 50 % управленческих решений в регионах РФ будут приниматься на основе данных ЦУР
В Самарской области росгвардейцы спасли от пожара два дачных поселка
В Самарской области росгвардейцы спасли от пожара два дачных поселка
Жигулевец пьяным угнал у приятеля иномарку и поехал кататься
Жигулевец пьяным угнал у приятеля иномарку и поехал кататься
Число погибших в результате наводнений на северо-востоке Соединенных Шатов увеличилось до 45
Число погибших в результате наводнений на северо-востоке Соединенных Шатов увеличилось до 45
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.85
-0.34
EUR 86.3
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
САТОБ: коллективы Волжского и Уральского хоров выступят на одной сцене
На самарской набережной состоится кинопоказ «Тишина»
В открытом бесплатном кинотеатре на набережной у «Ладьи» начнётся кинопоказ «Тишина»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаркой области устанавливают пострадавших от деятельности инвестиционной компании «Финико»

3 сентября 2021 09:21
109
В Самаркой области устанавливают пострадавших от деятельности инвестиционной компании «Финико»

В производстве следственных подразделений территориальных органов внутренних дел МВД России Самарской области находятся 8 уголовных дел, возбужденных в августе 2021 года, по признакам преступления, предусмотренного частями 2,3,4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», по фактам противоправной деятельности сотрудников инвестиционной компании «Finiko» («Финико»), которые в период с июля 2020 года по июль 2021 года путем обмана под предлогом получения высоких доходов и большой прибыли от денежных вкладов и  инвестирования денежных средств в «автоматизированную систему генерации прибыли», завладели денежными средствами в сумме свыше 6 миллионов рублей, принадлежащими жителям Самарской области, впоследствии незаконно обратив их в свою пользу.

В настоящее время по указанным уголовным делам проводятся следственные действия и иные процессуальные мероприятия, направленные на документирование всех фактов противоправной деятельности сотрудников инвестиционной компании «Finiko» («Финико»), а также устанавливаются лица, пострадавшие от их неправомерных действий.

Пострадавшие от противоправной деятельности инвестиционной компании «Finiko» («Финико») могут обратиться в ближайший территориальный орган внутренних дел МВД России либо по телефонам: 112 (телефон вызова экстренных служб), 8(846) 373-76-40 (дежурная часть Управления МВД России по г. Самаре), 8(8482) 93-40-05 (дежурная часть Управления МВД России по г. Тольятти), 8(8464) 35-50-00 (дежурная часть Межмуниципального управления МВД России «Сызранское»).

Теги: пострадавшие уголовное дело Финико

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарец шел на красный свет и попал под машину
02 сентября 2021, 13:40
Самарец шел на красный свет и попал под машину
Он бригадой скорой помощи доставлен в медицинское учреждение.  Происшествия
530
Новокуйбышевец угрожал пенсионеркам ножом и обокрал собутыльника
02 сентября 2021, 12:55
Новокуйбышевец угрожал пенсионеркам ножом и обокрал собутыльника
По данным полицейских, злоумышленник нигде не работает, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Криминал
490
Пять человек, включая трех инвалидов, стали жертвами пожара в Пермском крае
20 мая 2021, 09:14
Пять человек, включая трех инвалидов, стали жертвами пожара в Пермском крае
Возбуждено уголовное дело. В стране
792
В центре внимания
Дмитрий Азаров и Марат Хуснуллин обсудили варианты завершения строительства метро в Самаре.
2 сентября 2021  19:57
Дмитрий Азаров: «В регионе заметна нарастающая динамика по ряду показателей»
481
За сутки 22 человека в Самарской области умерли от коронавируса
2 сентября 2021  13:57
За сутки 22 человека в Самарской области умерли от коронавируса
685
Самарцам напоминают: маломобильные и пожилые люди могут пройти вакцинацию от COVID-19 на дом
2 сентября 2021  13:45
Самарцам напоминают: маломобильные и пожилые люди могут пройти вакцинацию от COVID-19 на дому
609
УПЧ проведет прием для жителей Чапаевска и Кошкинского района Самарской области
2 сентября 2021  13:14
УПЧ проведет прием для жителей Чапаевска и Кошкинского района Самарской области
564
Сегодня состоится открытие трансмедийной студии ГТРК «Самара»
2 сентября 2021  11:54
Сегодня состоится открытие трансмедийной студии ГТРК «Самара»
458
Весь список